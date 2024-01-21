بحضور السيسي وبوتين| تفاصيل صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية

كشف الدكتور علي عبدالنبي، نائب هيئة المحطات النووية الأسبق، تفاصيل مشاركة الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في فعالية الاحتفال بصب خرسانة المفاعل الـ4 بمحطة الضبعة النووية.

وقال الدكتور علي عبدالنبي، نائب هيئة المحطات النووية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "صب الخرسانة يعني بداية الإنشاءات الخرسانية، حيث يتم وضع القاعدة الخرسانية الخاصة بجدار المفاعل".

وأوضح: "أنه يتم في البداية عمل إحلال للتربة وتسويتها، ثم البدء في صب الخرسانة، والتي من الممكن أن تكون بارتفاع 4 امتار"، لافتا إلى ان "بداية صب الإنشاءات الخرسانية يعني أن خطة بناء المفاعل تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف انه "سيتم بدء صب الخرسانة يوم 23 يناير بحضور الرئيس السيسي والرئيس الروسي بوتين"، موضحا أن "حضور الرئيس الروسي له دلالة كبيرة جدا".