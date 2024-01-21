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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: الحرم الجامعي الذكي يسهل الحصول على الخدمات الإدارية والأكاديمية

طلاب
طلاب

تسعى الدول لتطوير منظومة التعليم ، توجد دول تعمل على تطوير الأدوات التي تساعد أعضاء هيئة التدريس، ودول أخرى تهتم بالبيئة النفسية والبصرية التي يوجد فيها الطالب .

وفى هذا السياق ، قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن سعي وزارة التعليم العالي نحو التحول الرقمي يأتي استجابة للثورة الرقمية التي اجتاحت جميع مناحي الحياة، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في قطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم.

وأوضح، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أن التحول إلى الحرم الجامعي الذكي، يأتي أيضا كأحد أهم مرتكزات التحول الرقمي في التعليم، والذي يوفر بدوره العديد من الفرص للجامعات المصرية لكي تتبوأ المكانة اللائقة بها في التصنيفات العالمية والتي أصبحت تعتمد على معايير التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا كأحد محطات التصنيف والحكم على الجامعات.

وأضاف الدكتور عاصم حجازي، أن الحرم الجامعي الذكي يوفر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس العديد من المميزات، من حيث القضاء على الروتين، وتسهيل الحصول على الخدمات الإدارية والأكاديمية ويضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة والدقة والموضوعية على تلك الخدمات .

وأشار "حجازي" إلى أن الحرم الجامعي الذكي يساعد كذلك على استحداث المزيد من البرامج وتفعيل المزيد من الخدمات وقبول المزيد من الطلاب من خلال الاعتماد على نظام التعلم المدمج وتعتبر الاختبارات الاليكترونية أحد أهم محاور التحول الرقمي في التعليم الجامعي والتي تتيح لأعضاء هيئة التدريس تقييم عدد كبير من الطلاب بسرعة ودقة دون أن يؤثر ذلك على موضوعية التقييم .

ونوه بأن الخلاصة، هي أن الحرم الجامعي الذكي يعني مزيدا من السرعة والدقة والموضوعية والشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات الإدارية والتربوية والأكاديمية للطلاب، ويعني أيضا إتاحة التعليم الجامعي لقاعدة أكبر من الطلاب، كما أنه يعني تمتع الطلاب بقدر أكبر من تفريد التعليم وإتاحة نمط تعليم متمايز يراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

أستاذ علم النفس التربوي التصنيفات العالمية الحرم الجامعي الذكي الذكاء الاصطناعي الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة عاصم حجازي كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

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