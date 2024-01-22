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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024: شراء سيارة

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024

 حافظ على روح الدعابة لدى الحبيب اليوم، تعامل مع جميع التحديات المهنية وتأكد أيضًا من استقرارك المالي، الصحة أيضًا بجانبك. 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 كن مبدعًا في المكتب وتأكد من تولي أدوار جديدة، يمكن لبعض الميزان أن يتوقعوا تجديد عقد العمل مع زيادة الراتب، اليوم، يمكنك تحديث الملف الشخصي على بوابة الوظائف وستأتي مقابلات العمل الجديدة خلال يوم أو يومين.  

برج الميزان اليوم عاطفيا 

ستكون سعيدًا بقضاء المزيد من الوقت مع حبيبك اليوم، كن منفتحًا في التواصل وهذا سيحل معظم المشاكل في علاقة الحب. قد يدخل الذكور من برج العذراء في علاقة رومانسية في المكتب مما قد يؤثر على الإنتاجية. 

برج الميزان اليوم صحيا 

قد تشعر بألم في المفاصل والعظام، بعض أنواع الحساسية سوف تسبب أيضًا اضطرابات طفيفة، يجب على أولئك الذين يعانون من الربو الابتعاد عن التلوث. 

 توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

اليوم مناسب لشراء سيارة وسيكون بعض مواليد برج الميزان سعداء أيضًا بتسوية النزاعات المالية القديمة داخل العائلة، كن مستعدًا للفوز في معركة قانونية بشأن الممتلكات. يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمارات الكبيرة في سوق الأوراق المالية وأعمال المضاربة.

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