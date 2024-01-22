تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر، لعلاجه داخل ليفربول بعد إصابته.

وكتب عبر إكس: "عمليًا.. عودة صلاح للعلاج في ليفربول قد تزيد من سرعة تعافيه كما أن شبهة الادعاء لا محل لها لأنه لن يلعب لليفربول حيث إن لعبه معناها تعافيه وتتوجب عودته.

‏معنويًا.. تعافيه هنا قد يكون أبطأ لكن وجوده مع الفريق مهم للدعم خاصة أنه الكابتن.. كما أنه أهم جماهيريًا خاصة في ظل حالة التربص".

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرّر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.