مستشار جمعية المؤلفين والملحنين: أغاني أم كلثوم ملك لشركة صوت القاهرة

استضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة “ المذاع على قناة ”أون”، أحفاد وأبناء كبار الفنانين حيث حل كلا من المهندس محمد عبد الوهاب نجل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفريدة توحيد رامي حفيدة الشاعر الكبير أحمد رامي، وكذلك دينا الدسوقي حفيدة ام كلثوم والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين.



وقال حسام لطفي، مستشار جمعية المؤلفين والملحنين، إن هناك فارق كبير بين الملكية الفكرية والتجارية وأن كثيرين يخلطون بينهما، متابعا: التجارية تتعلق بالأسطوانة أو شريط الفيلم والكاسيت وهذه يملكها منتج بينما الملكية الفكرية ملكيتها تكون للورثة وهي الكلمات والالحان وغيرها من سيناريو وحوار.



وأكمل: هناك كثيرين يخلطون بين ملكية التسجيل وملكية المصنف الفني، لأن التسجيل الصوتي لكل أغاني أم كلثوم ملك لشركة صوت القاهرة وهي في الأساس مصنع الشرق وتعود للملحن الكبير محمد فوزي، حيث تعاقد معها مقابل عدم الحصول على أي أجر صوت لكن فقط 30 % من العائدات من الأسطوانات والكاسيت وحصلت على هذا الحق بالفعل.



ولفت إلى أن 80% من ورثة أم كلثوم تنازلوا ويحصل على عائدهم بينما 20% لم يتنازلا ويحصلوا على العائد من شركة صوت القاهرة.



وكشف أن تسجيلات أم كلثوم حققت 200 مليون دولار في 10 سنين على اليوتيوب ولم يحصل ورثتها على شيء

