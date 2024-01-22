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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ريس الصيادين.. عبدالله محمد سعيد بطل في مياه شدوان| تفاصيل قصته

الريس عبدالاه
الريس عبدالاه

تحتفل مصر بتاريخ البطولة والشجاعة الذي كتبه أبناؤها في معركة شدوان، وفي هذا السياق نلتقي برمز من رموز الصمود والتضحية، الريس عبدالله محمد سعيد، ريس الصيادين الذي لم يكتف بتضحياته في مياه البحر الأحمر، بل كان له دور بارز في معركة شدوان.


في سياق استعراض الأحداث البطولية التي شهدتها معركة شدوان، يبرز اسم ريس الصيادين عبدالله محمد سعيد كشخصية أساسية شاركت في تحقيق الانتصارات وتأمين الجزر البحرية المهمة بجوار الغردقة.

دور حيوي في العمليات البحرية


كان لعبدالله محمد سعيد دور حيوي في الدعم البحري للقوات المسلحة المصرية خلال فترة حرب الاستنزاف، حيث امتلك خبرة ثرية في الملاحة البحرية. كان يتمتع بقدرته على الابحار ليلاً باستخدام النجوم، مما جعله قوة استخباراتية ونقل حيوية للجنود والمعدات والذخائر إلى الجزر المنتشرة في البحر الأحمر.

مشاركة في عمليات الاستطلاع والتأمين


لم يكن دور عبدالله محمد سعيد مقتصرًا على النقل فقط، بل شارك بفعالية في عمليات استطلاع الجزيرة بعد دك الطيران المصري لها. بالتنسيق مع بقية البحارة والصيادين، قاد عمليات استرداد الجزيرة المحتلة بشجاعة وحنكة، مساهمًا بفعالية في تصدي القوات المصرية للتحديات التي واجهوها في معركة شدوان.

شهادة من التاريخ


تظل إسهامات عبدالله محمد سعيد في مياه شدوان خالدة في ذاكرة التاريخ المصري. فقد أضفى بصمته البحرية على معركة حاسمة، حيث استطاع برفقة إخوانه البحارة استرداد الجزيرة وتأمينها بشكل نموذجي.

رمز للصمود والتحدي


يظهر عبدالله محمد سعيد كرمز للصمود والتحدي في وجه العدوان. كان له دور لا يُنسى في تكريس الوحدة الوطنية والانتصار على التحديات، مما يجعله نموذجًا يحتذى به للأجيال الحالية والمستقبلية.


تختم ملحمة شدوان ببطولات رجال الصيادين، وعبدالله محمد سعيد يظل رمزًا للشجاعة والتفاني. يستحق هؤلاء الأبطال التقدير والاحترام من جميع أبناء الوطن، حيث يظلون قدوة للتضحية والتفاني في سبيل حماية الأرض والكرامة.

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