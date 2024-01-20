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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يوجه بإنهاء المشروعات المقرر افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، يرافقه اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال، ونشأت جودة، سكرتير المدينة، اليوم السبت، بعض المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة، حيث استهل جولته بتفقد مقابر الشهداء، ثم مدرسة محمد بغدادي، زار فندق هاواي دايموند، ومدرسة الفيروز.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تلافي جميع الملاحظات، وذلك لظهور المدينة بمظهر لائق خلال الاحتفالات بالعيد القومي.

على الجانب الآخر، تابع اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم السبت، أعمال إحلال وتجديد الأرصفة الجانبية بشارع قناة السويس. 

وتفقد رئيس المدينة، أعمال إنشاء الأرصفة وتركيب الإنترلوك بشوارع عمارات 168، وتمهيد وتجهيز الشوارع استعداد لفرد الطبقة الاسفلتية، حيث تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة وتوصيل الكابلات الكهربائية. 

وفى السياق ذاته، تفقد “نديم” تجهيز شوارع منطقة عمارات الـ 253، وشوارع منطقة الشباب، وعمارات الـ 96 ج، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة وتركيب الإنترلوك وأعمدة الإنارة بتلك المناطق.

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