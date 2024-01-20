نظمت مديرية الصحة في البحر الأحمر، دورة تدريبية لفنيي معامل الإدارات الصحية في مدن سفاجا والقصير ورأس غارب، ضمن إستراتيجية وزارة الصحة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وذلك في معمل رعاية طفل الغردقة.

تأتي هذه الدورة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المهارات والمعرفة لدى الفنيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، وتوفير التدريب العملي على الشرائح الإيجابية وكيفية التعامل معها في المعمل.

حضر الدورة مجموعة من المتدربين والمدربين المتخصصين في هذا المجال، وذلك تحت إشراف الدكتور حاتم الدمياطي، مدير إدارة المتوطنة، والدكتورة رشا زنفل، مدير إدارة البلهارسيا والطفيليات المعوية، بالإضافة إلى عادل فتحي، مراجع معامل المتوطنة بالمديرية.

وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة من العروض التقديمية والنقاشات التفاعلية حول استراتيجية الوزارة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، وكيفية الكشف عن الإصابة، وأحدث الأساليب في علاج ومتابعة المرضى المصابين، كما تم تخصيص جزء كبير من الدورة للتدريب العملي على التعامل مع الشرائح الإيجابية في المعمل، وتحت إشراف المدربين المتخصصين.