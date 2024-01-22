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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حدوث انزلاق أرضي أودي بحياة العشرات.. زلزال قوي يضرب الصين

زلزال في الصين
زلزال في الصين

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب جنوب شينجيانج في الصين اليوم، الاثنين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي سياق آخر أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بقوة 4.8 درجة ضرب إقليم شينجيانج الواقع في شمال غرب الصين اليوم الاثنين.

وكان قد أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين اليوم، الاثنين، إلى مصرع 47 شخصا دفنا تحت التراب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، وقع الانزلاق عند الساعة 5.51 صباحا في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية.

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

واستجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت أكثر من 200 عامل إنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها الثلوج.

وذكرت وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.

إقليم شينجيانج انزلاق أرضي المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض مقاطعة يونان

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