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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بالرصاص .. حبس حارس مزرعة عشريني أنهى حياة شقيقه الأكبر بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس حارس مزرعة، في منتصف العقد الثالث من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإنهاء حياة شقيقه بعدة طلقات نارية، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة حارس مزرعة خاصة، في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ إثر إصابته بعدة طلقات نارية على يدي شقيقه، داخل المزرعة التي يعمل بها الأول دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

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وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انتهاء حياة المدعو (يوسف ع ع. ا- 30 عامًا- حارس مزرعة خاصة- ويقيم دائرة المركز)، على يدي شقيقه، داخل المزرعة الخاصة بعمل الضحية.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود أثار لعدة طلقات نارية في الصدر والجبهة بجثة الحارس المذكور، وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقه المدعو (إسماعيل. ع. ع. ا- 24 عامًا- حارس مزرعة)؛ حيث أصابه بعدة طلقات نارية من سلاح ناري كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده، حرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 181 لسنة 2024 مركز شرطة جرجا، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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