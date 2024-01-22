عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب بالتحقيق في مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين داخل أنفاق غزة بـ"الغاز السام"

صدى البلد

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن هناك مطالب بالتحقيق في احتمالية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الغاز السام في الأنفاق وقتل ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال انتشل من نفق في جباليا شمال قطاع غزة، جثث 3 أسرى إسرائيليين، من الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وبحسب الصحيفة فقد أثار العثور علي الأسرى مقتولين أسئلة وصفت بـ"الصعبة والمقلقة، وتتطلب توضيحاً وكشفاً عاماً".

واتهمت معيان شيرمان، والدة الجندي الإسرائيلي رون، في منشور نشرته على صفحتها على الفيسبوك، "الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها بالغاز السام الذي ضخه في النفق.

وقالت والدة رون: "ابني قُتل بالفعل.. لكن ليس من قبل حماس.. وليس في إطلاق نار عن طريق الخطأ، ليس في نيران صديقة، قتل مع سبق إصرار وتصميم.. عبر قصف مع غازات سامة.."، موضحةً أنّ "أصابع ابنها وجدت مسحوقة، ربما بسبب محاولاته اليائسة للخروج من قبر السم".

وأضافت: "تم أسر رون بسبب إهمال إجرامي من كل مسؤولي الجيش والحكومة الفاسدة، الذين أعطوا الأمر بتصفيته من أجل تصفية حسابات" مع حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الغاز السام أنفاق غزة تحقيق المقاومة الفلسطينية الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل إعلان نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

بعد انتهاء الأزمة.. هدية من إيران إلى باكستان

الاعتماد والرقابة الصحية : دعم كامل لأطباء مستشفيات الأزهر لضمان جاهزيتها

وزيرة الخارجية الفنلندية: سكان غزة يموتون من الجوع ويجب وقف إطلاق النار

المشاط تبحث رغبة عدد من شركاء التنمية المساهمة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحقيق واسع في ورقة مزعومة لتداول امتحان هندسة الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

من الأفضل.. فساتين الفنانات الجريئة بحفل joy awards | شاهد

«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

تحذيرات الأرصاد والذروة غدًا|برودة وأمطار غزيرة.. ومنخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

فيديو

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ