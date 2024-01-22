نشرت وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” تقريرا بعنوان التحول إلى الطاقة المتجددة.. مفتاح الصين لرفع قيمة اليوان، قالت فيه أنه في حين يهيمن الدولار الأميركي على التمويل العالمي، خاصة في أسواق السلع الأساسية، فإن الصين ترى فرصة لرفع قيمة اليوان من خلال "التحول إلى الطاقة المتجددة"، بحسب الباحث الصيني في مجلس العلاقات الخارجية، زونج يوان زوي ليو.

أشار ليو إلى التطورات في الموارد الرئيسية التي تعتبر بالغة الأهمية للتكنولوجيات الخضراء؛ مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وأفاد في تصريحات مقال له بأن " صناع السياسات والعلماء يرون أن التحول المستمر في مجال الطاقة يمثل فرصة للصين لرفع المكانة العالمية لليوان في أسواق السلع الأساسية".

وأضاف: "بالنسبة لهم، ليس هناك ما يضمن أن هيمنة الدولار الأميركي على اقتصادنا العالمي الحالي القائم على الوقود الأحفوري سوف تستمر في عالم خال من الكربون".

المعادن

"وذلك لأن الصين هي المورد المهيمن للموارد الضرورية لتحويل الاقتصادات الخضراء، مثل المعادن الأرضية النادرة والمعادن المهمة مثل الكوبالت".

وأشار إلى أنه للاستفادة من ذلك، أنشأت بكين عددًا من بورصات السلع حيث يتم تحديد الأسعار باليوان. تشمل هذه بورصة باوتو للمنتجات الأرضية النادرة في العام 2014 وبورصة قانتشو للمعادن النادرة في العام 2019.

وفي سياق مماثل، أنشأت السلطات أيضاً بورصات مقومة باليوان تركز على النفط والنحاس، وهو معدن آخر يستخدم في الطاقة الخضراء بالإضافة إلى صناعات أخرى.

وأضاف ليو أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال بكين تشعر بالقلق إزاء اعتمادها الكبير على الدولار الأميركي في التسعير وتسوية عقود السلع الأساسية. ولتحقيق هذه الغاية، تحولت البلاد أيضًا إلى الشراكات المتعددة الأطراف.

البريكس

وشدد على أن مجموعات مثل تكتل البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون لم تساعد الصين في الدعوة إلى نظام مالي أقل تركيزا على الدولار فحسب، بل عززت أيضا وصول البلاد إلى تجارة السلع العالمية.

على سبيل المثال، تعد الصين والبرازيل، وهما عضوتان في مجموعة البريكس، من أكبر منتجي الليثيوم، في حين يمكن إضافة إيران إلى تلك القائمة. كما تمتلك الدولة الشرق أوسطية، وهي عضو في المجموعتين، أكبر احتياطي من الزنك في العالم.