شهداء وجرحى في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عددًا من الفلسطينيين وأصاب آخرين، في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية، بأن "مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات"، وفق الوكالة.

من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها "تلقّت بلاغات عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكُّنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف".

وفي السياق ذاته، ذكر تلفزيون "الأقصى" أن نحو 20 فلسطينياً وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.