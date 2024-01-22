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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد خطبتها.. مي فاروق ضيفة sold out مع محمود سعد

صدى البلد

تحل المطربة مي فاروق ضيفة على برنامج sold out كامل العدد والذى يقدمه الإعلامي محمود سعد. 

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج عن بوستر الحلقة دون الكشف عن موعده.

 

وكشف الفنان محمد العمروسي عن حقيقة فارق السن بينه وبين خطيبته الفنانة مي فاروق، وذلك من خلال بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد العمروسي على صفحته: من المضحك أنك تلاقى أخبار عنك ومعلومات أنت شخصيات أول مرة تسمعها فى حياتك لا وكلها غلط ومن ضمنها موضوع فارق السن طب والله أنا الأكبر.

ووجه العمروسي حديثه لمي فاروق قائلا:  أنتى مش شوفتي بطاقتي يابنتي.

 

خطوبة مي فاروق والعمروسي 

احتفلت الفنانة  مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي مساء الأحد الماضي، فى حفل عائلى ضمن أسرة العروسين.
 

رسالة مي فاروق 

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة لجمهورها بعد خطبتها على الفنان محمد عمروسي.

ونشرت مى فاروق صورا من حفل خطوبتها من خلال صفحتها الرسمية على موقع  فيس بوك، وعلقت ، قائلة: “من قلبي شكرًا، فرحتكم لينا غالية علينا.. دعواتكم”.

 

 

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