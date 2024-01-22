عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استفادة مليون مواطن من خدمات أقسام وعيادات الأسنان في عام بالدقهلية

عيادات اسنان
عيادات اسنان

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة طب الأسنان خلال العام الماضى فى مجال البنية التحتية والتطوير في نطاق إدارات المحافظة.

وأوضح مكين أنه تم الإحلال والتجديد لحوالي 17  وحدة أسنان بمشتملاتهم بـ 15 إدارة صحية ومستشفي إضافة لافتتاح معملين الاول في وحده نجير بادارة دكرنس والثاني بوحدة السلامية بادارة أجا

وأكد الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان  أن إدارته كثفت جولاتها المرورية خلال العام  الماضي، والتي تضمنت نحو 353 جولة تفقدية، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور  محمد مسعد ابو العينين أن الإدراة قامت بتنظيم 8193 ندوات تثقيفيةو شارك بها ما يقرب من 63178  مواطنًا لرفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان علاوة  على 14دورة تدريبية شارك بها 227طبيب اسنان ونحو  9 ايام علمية بحضور 1075طبيب اسنان إلى جانب  7 ورش عمل بحضور 188 طبيب اسنان.

و حصل  قطاع الاسنان بالدقهلية علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية  في حشو العصب والمركز الثاني في العلاج التحفظي في مسابقة أكاديمية الأميرة فاطمة.

وأكد ايضا  أن نحو مليون وخمسة وخمسين ألف  مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال العام الماضى  مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

IMG-20240122-WA0015
IMG-20240122-WA0015
IMG-20240122-WA0014
IMG-20240122-WA0014
IMG-20240122-WA0013
IMG-20240122-WA0013
IMG-20240122-WA0012
IMG-20240122-WA0012
IMG-20240122-WA0011
IMG-20240122-WA0011

IMG-20240122-WA0021
IMG-20240122-WA0021
IMG-20240122-WA0020
IMG-20240122-WA0020
IMG-20240122-WA0018
IMG-20240122-WA0018
IMG-20240122-WA0019
IMG-20240122-WA0019
IMG-20240122-WA0016
IMG-20240122-WA0016
الأول على مستوى الجمهورية أكثر من مليون بالدقهلية خريجي الجامعات الحكومية مدير الإدارة العامة مكافحة العدوى ندوات تثقيفية مليون مواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع إجراءات تطوير كورنيش المشاية السفلية على النيل

ترشيحاتنا

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خانيونس

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر

الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس

إيران لـ نتنياهو: تخلّص من وحلك قبل تهديدنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ