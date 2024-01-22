استفادة مليون مواطن من خدمات أقسام وعيادات الأسنان في عام بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة طب الأسنان خلال العام الماضى فى مجال البنية التحتية والتطوير في نطاق إدارات المحافظة.

وأوضح مكين أنه تم الإحلال والتجديد لحوالي 17 وحدة أسنان بمشتملاتهم بـ 15 إدارة صحية ومستشفي إضافة لافتتاح معملين الاول في وحده نجير بادارة دكرنس والثاني بوحدة السلامية بادارة أجا

وأكد الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن إدارته كثفت جولاتها المرورية خلال العام الماضي، والتي تضمنت نحو 353 جولة تفقدية، فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور محمد مسعد ابو العينين أن الإدراة قامت بتنظيم 8193 ندوات تثقيفيةو شارك بها ما يقرب من 63178 مواطنًا لرفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان علاوة على 14دورة تدريبية شارك بها 227طبيب اسنان ونحو 9 ايام علمية بحضور 1075طبيب اسنان إلى جانب 7 ورش عمل بحضور 188 طبيب اسنان.

و حصل قطاع الاسنان بالدقهلية علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في حشو العصب والمركز الثاني في العلاج التحفظي في مسابقة أكاديمية الأميرة فاطمة.

وأكد ايضا أن نحو مليون وخمسة وخمسين ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال العام الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين.

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