مخدرات وسلاح.. حملات أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (601) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا (فرد محلى وطلقتين) بحوزة 3 متهمين ( لـهم معلومات جنائية) تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.