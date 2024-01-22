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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهالي الأسرى الإسرائيليين يقتحمون الكنيست ويشتبكون مع قوات الأمن| فيديو

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوثق لحظة اقتحام أهالي الأسرى الإسرائيليين لاجتماع داخل الكنيست الإسرائيلي.

ويظهر في الفيديو، قوات أمن "الكنيست" تشتبك مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وتحاول إخراجهم بعد أن دخلوا إلى اجتماع للجنة المالية والمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.
 

https://x.com/qudsn/status/1749378601282117991?s=20

 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، باقتحام عائلات الأسرى الإسرائيليين اجتماع لمناقشة اللجنة المالية داخل الكنيست الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة فقد طالبت عائلات الأسرى، أعضاء الكنيست بالوقوف والتحرك من أجل إطلاق سراح ذويهم، قائلين: "لن تجلسوا هنا وهم هناك، قوموا عن كراسيكم. هل هذه أجندتكم؟".

وبحسب الصحيفة فقد أغلق أهالي الأسرى مدخل الكنيست، بينما تدخلت الشرطة للتعامل مع الموقف.

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