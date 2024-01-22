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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمعة.. ندوة للإعلامية ريهام عياد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

أعلنت الإعلامية ريهام عياد عن ندوتها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لتوقيع كتابها الجديد بعنوان “أسرار فى حياة هؤلاء ”.عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريهام عياد :"في انتظاركم جميعا يوم الجمعة القادمة الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٤ في معرض القاهره الدولي للكتاب في ندوة وتوقيع كتابي الجديد " أسرار في حياة هؤلاء " قاعة فكر وابداع الساعه ٥:٣٠ مساءً بتوقيت ام الدنيا ، والدعوه عامه ، في انتظاركم جميعا .

أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024، يوم 24 يناير الحالي. 

طريقة حجز التذاكر لمعرض الكتاب 2024

1. قم بزيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب.
2. انقر على خيار شراء التذكرة.
3. قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.
4. يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم، وتذكر أن سعر التذكرة هو 5 جنيهات.
5. حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

مكان وتاريخ انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع الخامس. 

وتبدأ فعاليات المعرض يوم الخميس 25 يناير، وستستمر لمدة أسبوعين حتى الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.

 

 


 

الإعلامية ريهام عياد القاهرة الدولى للكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ريهام عياد عاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

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