التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

كشف أيمن مصطفى، مراسل قناة "أون تايم سبورتس"، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية 2023.
وأشار التقرير إلى غياب محمد النني ودخول مروان عطية بدلاً منه، بينما يحل محمود تريزيجيه محل محمد صلاح الذي تم استبعاده بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.
توقعات التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام كاب فيردي هي كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وعمر كمال عبد الواحد.
- خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.
- الهجوم: مصطفى محمد.