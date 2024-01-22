التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

كشف أيمن مصطفى، مراسل قناة "أون تايم سبورتس"، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأشار التقرير إلى غياب محمد النني ودخول مروان عطية بدلاً منه، بينما يحل محمود تريزيجيه محل محمد صلاح الذي تم استبعاده بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

توقعات التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام كاب فيردي هي كالتالي: