عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

صدى البلد

كشف أيمن مصطفى، مراسل قناة "أون تايم سبورتس"، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية 2023.

 وأشار التقرير إلى غياب محمد النني ودخول مروان عطية بدلاً منه، بينما يحل محمود تريزيجيه محل محمد صلاح الذي تم استبعاده بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

توقعات التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام كاب فيردي هي كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وعمر كمال عبد الواحد.
  • خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش.
  • الهجوم: مصطفى محمد.
أحمد حجازي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأمم الإفريقية 2023 الأمم الأفريقية أيمن مصطفى أون تايم سبورت امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

التشكيل المتوقع لمصر أمام الرأس الأخضر.. استبعاد النني ومفاجأة بشأن بديل صلاح

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

فلسطين ترد على الاقتراح الإسرائيلي بإنشاء الوطن البديل

لانتهاء مدة خدمته | رسالة من شيخ الأزهر للسفير الماليزي بالقاهرة

بلينكن يصل الرأس الأخضر في بداية جولته الأفريقية

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات نقابة المحامين

رسالة عاجلة من الخطيب للاعبي الأهلي بسبب معسكر الإمارات

زعيم المعارضة الإسرائيلية : انهيار وشيك لحكومة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهزة .. وصفات طبيعية لتقوية وتطويل الشعر

قصيّر أوي .. رانيا يوسف تثير الجدل بظهور لافت بالرياض | شاهد

مفاجأة.. ناسا تفتح علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بـ"مليار دولار"| تفاصيل

تحذير | 5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ