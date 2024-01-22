خسرت فلوسها وروحها|شابة ذهبت لتركيا لإنقاص الوزن فعادت لوطنها في كفن

نشرت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا توفيت بشكل مأساوي بعد عملية فاشلة لإنقاص الوزن في تركيا بعد سنوات من تعرضها للتنمر بسبب وزنها، فيديو مأساوي على تطبيق التيك توك قبل أيام من العملية الخطيرة، قائلة: “آخر منشور لي قبل جراحة إنقاص الوزن - راجع أنت على الجانب الآخر”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، كانت مورجان ريبيرو، 20 عامًا، قد سافرت جوًا إلى تركيا مع صديقها لإجراء عملية تكميم معدة بقيمة 2500 جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر لأنها لم تكن تريد أن يتم وضعها "على قائمة انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية لسنوات".

وأوضحت الصحيفة البريطانية إن العلمية أحدث مثال مأساوي لجراحة التجميل الأجنبية الكارثية، وقد دعت والدة مورغان إلى مزيد من التدخل الحكومي للتثقيف حول العمليات الجراحية الخطيرة قائلة "إنها لا تريد أن يحدث هذا أبدًا لابنة أخرى".

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه تم إجراء عملية مورغان في 5 يناير وبعد ثلاثة أيام حصلت على تصريح كامل للعودة إلى المنزل مع صديقها جيمس بروستر، 19 عامًا، ولكن في رحلة العودة إلى مطار جاتويك، أصيبت مورغان بمرض خطير وأصيبت بصدمة إنتانية.

بعد أن قامت الطائرة بهبوط اضطراري في صربيا، تبين أن الأمعاء الدقيقة لمورغان قد تم قطعها أثناء عملية تكميم المعدة، مما أدى إلى إصابتها المميتة.