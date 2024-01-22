3.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدولة الإمارت العربية، اليوم أكثر من 3.35 مليار درهم .

وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، شهدت الدائرة تسجيل 715 مبايعة بقيمة 2.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة أراض بقيمة 624.87 مليون درهم و653 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.65 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.74 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 47.42 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 46.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 43.51 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.53 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 177.16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39.74 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 39.16 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 105.55 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 307.86 مليون درهم وأم سقيم الثالثة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 162.76 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 993.9 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 297.14 مليون درهم و178 رهن فلل وشقق بقيمة 696.76 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 200 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 76.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 18.79 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.2 مليون درهم.