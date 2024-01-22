عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

 بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدولة الإمارت العربية،  اليوم أكثر من 3.35 مليار درهم .

وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، شهدت الدائرة تسجيل 715 مبايعة بقيمة 2.28 مليار درهم، منها 62 مبايعة أراض بقيمة 624.87 مليون درهم و653 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.65 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.74 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 47.42 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 46.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 43.51 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.53 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 177.16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39.74 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 39.16 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 105.55 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 307.86 مليون درهم وأم سقيم الثالثة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 162.76 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 993.9 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 297.14 مليون درهم و178 رهن فلل وشقق بقيمة 696.76 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 200 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 76.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 18.79 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.2 مليون درهم.

التصرفات العقارية دائرة الأراضي والأملاك دبي الامارت الوكالة الرسمية درهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

عكس سير المباراة|الرأس الأخضر يتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

ترشيحاتنا

ظهور لافت.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث إطلالة

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

تقديرات بوصول نظارة أبل للواقع الافتراضي بتحقيق 630 مليون دولار في أيام

هيونداي توسان موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مصطفى محمد يتقدم لمصر على الرأس الأخضر بالهدف الثاني بكأس الأمم الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهانة كبيرة ولعب شوارع| ماذا قال نجم منتخب الفراعنة عن أزمة صلاح.. وبماذا وصف اتحاد الكرة؟

5 فوائد تحصل عليها عند تناول الشاي.. يحمى من أمراض السرطان والمخ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ