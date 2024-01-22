بمشاركة دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يتدخل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، نبيلة مصرالي، أن التكتل يعمل على مقترح بالتعاون مع الدول العربية، من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وحسب “الشرق" السعودية، قالت مصرالي، إن “الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط سفين كوبمانز، يعمل عن قرب مع الأطراف المعنية لإحداث اختراق في المباحثات”.

وأشارت إلى أن مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي سيناقش العديد من النقاط، بما في ذلك الوضع الحالي في الشرق الأوسط، إضافة إلى استئناف عملية السلام بالمنطقة.

ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم مع الوزير الفلسطيني رياض المالكي، لمناقشة خطة السلام التي تقترحها أوروبا.

وتمهد خطة السلام، الطريق لحل شامل وموثوق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتصميم إطار لخطة سلام خلال عام.