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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من أمريكا ضد حماس

أمريكا
أمريكا

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة متعلقة بحركة حماس الفلسطينية، حسبما الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أن أمريكا أصدرت عقوبات جديدة تستهدف أفرادا مرتبطين بحركة حماس وشخصا مرتبطا بشركة طيران فلاي بغداد العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، إن محادثات تبادل المحتجزين في قطاع غزة مستمرة، لكنها لا تزال في طريق مسدود، بسبب ما أشارت إليها باعتبارها مطالبة حركة حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

ونسبت الشبكة لمصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته القول، إن هناك اتفاقاً بين إسرائيل وحماس على بعض آليات تبادل محتمل للمحتجزين في المستقبل.

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وأضاف المصدر للشبكة أن النقطة الشائكة في الاتفاق المحتمل لتبادل المحتجزين هي رفض إسرائيل أي وقف دائم لإطلاق النار.

الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة أمريكا حماس

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