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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقترح بسحب الثقة من حكومة نتنياهو لفشلها في إعادة الأسرى الإسرائيليين رهن حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن حزب العمال الإسرائيلي، سيقدم مقترحا للكنيست بحجب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو بسبب فشلها في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، سوف يطرح حزب العمل، بقيادة الرئيسة المستقيلة ميراف ميخائيلي، للمناقشة والتصويت في الجلسة المكتملة للكنيست اليوم اقتراحًا بسحب الثقة من الحكومة.

وقالت وسائل الإعلام إن الحزب دعا جميع فصائل المعارضة إلى دعم الاقتراح الذي تضمن: "لمدة 108 أيام، لدينا أبناء وبنات تم أسرهم من قبل حماس. حياتهم في خطر في أي لحظة. في ظل هذه الحكومة تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن حزب "يش عتيد" عن نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة أيضًا، لكنه تراجع اليوم في اللحظة الأخيرة.

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مقترح بسحب الثقة من حكومة نتنياهو لفشلها في إعادة الأسرى الإسرائيليين رهن حماس


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