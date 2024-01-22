نتنياهو لوزير الدفاع الفرنسي: ننتظر الدليل على وصول الأدوية للأسرى لدى حماس

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرئيلية، بنيامين نتنياهو، التقى في مكتبه بالقدس المحتلة، ظهر اليوم الإثنين، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

ووفقا لوسائل الإعلام، قال نتنياهو، لوزير الدفاع الفرنسي، إن إسرائيل لا تزال تنتظر إثبات وصول الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو على ضرورة مراقبة تنفيذ التفاهمات مع حركة حماس. كما ناقش نتنياهو وكورنو خلال اللقاء ضرورة إيجاد حل سياسي للتوترات مع حزب الله اللبناني، استنادا إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي.