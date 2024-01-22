قصف يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في هجمات السفن التي نفذها المتمردون الحوثيون في اليمن خلال الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

ولم يصل براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إلى حد القول إن طهران وجهت هجمات فردية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع ذلك، أقر كوبر بأن الهجمات المرتبطة بإيران توسعت من مجرد تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى المياه عبر الشرق الأوسط الأوسع.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال كوبر: “من الواضح أن تصرفات الحوثيين، ربما فيما يتعلق بهجماتهم على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي شهدناها منذ عقدين.. الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي؛ ومن هنا أعتقد أنكم رأيتم الرد الدولي”.