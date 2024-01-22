في الأسبوع الثاني بـ"فبراير".. فتح الحارة الجنوبية بـ"كوبري أخميم" أمام المرور بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال الصيانة والترميم الجارية بكوبري أخميم؛ لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، بحضور المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من كافة الأعمال، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الأعمال بالكوبري خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، على أن يتم فتح الحارة الجنوبية في الاتجاهين بداية من الأسبوع الثاني من فبراير مع استمرار العمل في الجزء الشمالي من الكوبري.

محافظة سوهاج

ووجه المحافظ بتيسير مرور السيارات في الاتجاهين بالحارة الجنوبية؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ولحين الانتهاء من أعمال الجزء الشمالي من الكوبري.

من جانبه أوضح مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال التكسير في الجزء الجنوبي، بطول 660 متر، وتم صب البلاطات وأعمال الحدادة بطول 550 متر.