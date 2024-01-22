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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: بلجيكا تعتزم التبرع بأكثر من 600 مليون يورو مساعدة أمنية لأوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف

أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، اليوم الاثنين أن بلجيكا تعتزم تخصيص 611 مليون يورو كمساعدات أمنية لأوكرانيا طوال عام 2024، كما التزمت بتحديث قوات الدفاع الأوكرانية.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني "أجريت مكالمة هاتفية مثمرة مع وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، وناقشنا التطورات الأخيرة على الخطوط الأمامية وآفاق التعاون الدفاعي بين بلدينا"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأعرب عمروف عن امتنانه لمشاركة بلجيكا في "تحالف قدرات القوات الجوية"، وخاصة في برنامج تدريب الطيارين.

وأضاف "نقدر بشدة دعم بلجيكا الثابت لأوكرانيا، منوها إلى أن بلجيكا ستقدم 611 مليون يورو كمساعدات عسكرية هذا العام ولديها التزام طويل الأمد بدعم تحديث قواتنا الدفاعية".

مساعدة أمنية لأوكرانيا وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف بلجيكا

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