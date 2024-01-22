قومي المرأة: مشروع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات بقرى بالقليوبية

قالت مقررة لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، ماري لويس، إنه جاري البدء في مشروع "سان جوبان" لتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي "الكمبوست"، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، والعمل على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، وذلك بقريتي كفر الصهبي وطحانوب بمحافظة القليوبية، أسوة بالتجربة التي أثبتت نجاحها بمحافظة المنيا.



وأشارت ماري لويس - خلال رئاستها اجتماع اللجنة الدوري - إلى أهمية العمل على إنتاج الأعلاف الحيوانية، لحل مشكلة الأمن الغذائي الحيواني من خلال ماكينات الفرم المستخدمة في إنتاج السماد العضوي والاستعانة بخبرات متخصصين في مجال الأعلاف الحيوانية.



ولفتت إلى أهمية تطوير الري بطرق حديثة وتعظيم إنتاجية المحاصيل الزراعية باستخدام اللقاحات الحيوية.

