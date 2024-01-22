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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

47 شخصا تحت الأنقاض بعد انهيار أرضي في الصين

صدى البلد

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ما لا يقل عن 47 شخصا دفنوا عندما ضرب انهيار أرضي منطقة نائية وجبلية في جنوب غرب الصين في وقت مبكر من صباح اليوم.

 وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية أنه تم التأكد من وفاة شخصين بعد الانهيار الأرضي الذي وقع قبل الفجر في مقاطعة تشنشيونغ بمقاطعة يونان.

 وقالت قناة CCTV الحكومية إن حوالي 18 أسرة دُفنت بالكامل بسبب سيل من التربة المتساقطة، وتم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

وأطلقت السلطات استجابة طارئة شملت 200 من عمال الإنقاذ بالإضافة إلى العشرات من سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، لكن جهود الإنقاذ ستكون معقدة بسبب الظروف المتجمدة والثلوج.

وقالت قناة CCTV نقلاً عن مراسل في مكان الحادث إنه تم العثور على شخصين ميتين في الموقع حتى الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش). 

وقالت إحدى السكان المحليات لمنفذ أخبار بكين الذي تديره الدولة إنها كانت نائمة عندما وقعت الكارثة وأن أجزاء من سقف منزلها سقطت على رأسها.

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