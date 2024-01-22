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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن يونس: منتخب مصر مينفعش يخرج من دور المجموعات بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

علق أيمن يونس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا ورحيل محمد صلاح لاعب المنتخب ونجم نادي ليفربول عن البعثة والعودة إلى إنجلترا.

 

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وقال أيمن يونس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "منتخب مصر له كرامة كروية ومينفعش منتخب مصر يخرج من دور المجموعات في أمم أفريقيا ".

 وأضاف أيمن يونس :" هناك من يحاول الاصطياد في المياه العكرة ومحمد صلاح لاعب كبير جدا ونفتخر به على مستوى العالم، ومحمد صلاح بيلعب في منتخب مصر منذ 13 سنة".

وتابع أيمن يونس: "نصدق إصابة محمد صلاح ومنقدرش نخون محمد صلاح ، وصلاح له قيمة كبيرة في مصر والعالم".

واكمل ايمن يونس: "أسوأ ما في منتخب مصر هو أسلوب إدارة روي فيتوريا للمبارتين السابقتين في أمم أفريقيا ".

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