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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: تحقيق السلام في أوكرانيا مستحيل مع استمرار إمدادات الأسلحة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم الاثنين إنه من المستحيل تحقيق السلام في أوكرانيا مع استمرار إمدادات الأسلحة.

وأضاف مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية، أن المفاوضات لحل النزاع الأوكراني يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة لبدء المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء "قادة نظام كييف" الحاليين في السلطة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير من العام قبل الماضي 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، في ظل الدعم الغربي غير المسبوق لأوكرانيا بالمال والسلاح.

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