عاصفة شمسية تضرب الأرض هذا الأسبوع والنتيجة مخيفة

تتعرض الأرض لتحذيرات من عاصفة شمسية هذا الأسبوع بعد أن أطلقت الشمس تيارين قويين من الجسيمات النشطة مباشرة على كوكبنا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، من المقرر أن يحدث التيار الأول تأثيرًا يوم الاثنين والثاني بحلول يوم الأربعاء، وكلاهما لديه فرصة بنسبة 60 بالمائة للتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA (SWPC).

وتوقع خبراء الطقس الفضائي أن تظهر مشاكل في شبكة الطاقة على الجانب المظلم من الكوكب وعلى ارتفاعات أعلى مثل القطبين، مما قد يؤدي إلى تعطل اتصالات الطيران وأجهزة الراديو وحتى الأقمار الصناعية في المدار.

ولكن من المقرر أيضًا أن يؤدي هذا الحدث إلى إنشاء شفق مذهل جنوبًا مثل شمال وايومنغ وداكوتا الجنوبية وأيوا وويسكونسن وميشيغان ونيويورك ونيو هامبشاير وفيرمونت وماين.

حذرت الفيزيائية تاميثا سكوف من أن مستخدمي الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يجب أن يتوقعوا حدوث اضطرابات على الجانب الليلي من الأرض.