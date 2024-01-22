تحرير 42 محضر خلال حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

أكد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، شن شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة مناطق “سوق الصنايع، ابوالجود، شرق السكة، المدينة، موقف أرمنت”.

وأسفرت الحملة، عن تحرير ٢٣ محضر إشغال، و٤ محاضر باعة جائلين، و٩ محاضر نظافة عامة، و١٢ محضر مضبوطات متنوعة، و٤٢ محضر إزالات إدارية بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وجاء ذلك بتكليفات من حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.