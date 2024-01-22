حملات مكبرة لضبط الأسواق والمخابز في الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق و المخابز البلدية.

أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة، ٥٣٠ علبة سجائر متنوعة، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن عن أسعار السجائر.



كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي هذا وفقًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الأسواق.

