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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 : خلافات في العمل

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

 

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

 

من المحتمل أن تجد نفسك متورطاً في صراعات هذا الأسبوع، على الصعيدين الشخصي والمهني، قد يبدأ الأسبوع بملاحظة صعبة، لكن الصبر والدبلوماسية سيساعدان في معالجة أي أزمة.  

 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 


قد تكون هناك خلافات في مكان العمل سياسات المكتب قد تعكر مزاجك، ومع ذلك، لا تدع هذا يؤثر على إنتاجيتك. بدلًا من ذلك، استخدمه لتنمية مهاراتك في الدبلوماسية وحل النزاعات، قد يجلب لك السفر المحتمل اتصالات غير متوقعة.

 

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد تشهد الحياة الرومانسية بعض الاضطرابات، قد يختبر شريكك صبرك، حافظ على هدوئك واستخدم موهبتك في التفاوض، قد تجعلك الظروف الصعبة هذا الأسبوع تشكك في إيمانك بالحب.

برج الميزان اليوم صحيا

احرص على تخصيص بعض الوقت لممارسة الرياضة والتأمل؛ كلاهما مهم بنفس القدر لرفاهيتك الجسدية والعقلية، ولا ينبغي إهمال الاحتياطات الغذائية أيضًا.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

مع إمكانية الحصول على دخل غير متوقع، قد تحصل أخيرًا على مساحة للتنفس تستحقها كثيرًا، إنه أسبوع جيد للاستثمارات.

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