عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان ونابولي بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإيطالي

انتر ميلان ونابولي
انتر ميلان ونابولي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نابولي، مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي السوبر الإيطالي.

ويبدأ إنزاجي المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة لاتسيو، باستثناء خروج أليساندرو باستوني لصالح ستيفان دي فري، بسبب شعور الأول بانزعاجات في اليومين الماضيين، حيث يجلس بديلا.

وفيما يلي تشكيل النيراتزوري:  


حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: بافارد - دي فري - أتشيربي.

الوسط: دارميان - باريلا - كالهانوجلو - ميخيتاريان - ديماركو.

الهجوم: لاوتارو - تورام.

في المقابل، استقر والتر ماتزاري، مدرب نابولي، على الدفع بجيوفاني سيميوني في هجوم فريق الجنوب، ليعاون كفاراتسخيليا وبوليتانو.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: جوليني.

الدفاع: دي لورينزو - رحماني - خوان خيسوس.

الوسط: ماتزوكي - كاجوست - لوبوتكا - زيربين.

الهجوم: بوليتانو - كفاراتسخيليا - سيميوني.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

تأهل نيجيريا لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو بهدف

صدمة| رامي عباس يفجر مفاجأة عن إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

غينيا الاستوائية تهزم كوت ديفوار برباعية نظيفة في أمم إفريقيا

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بالجولة الثالثة لبطولة أمم أفريقيا

بلينكن والحسن واتارا يحضران مباراة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية السعودية

غينيا الاستوائية تتقدم على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بأمم إفريقيا

غياب ميسي وصلاح وفينيسيوس| التشكيل المثالي للأفضل في أوروبا

ترشيحاتنا

يارب النصر.. أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: المنتخب محتاج دعوات 105 مليون.. فيديو

شاهد .. محمد صلاح في المدرجات لمؤازرة منتخب مصر

وزير خارجية إسرائيل يتهرب من مناقشة الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين

أتمنى ألا يعود | تصريح مفاجئ من أسطورة ليفربول عن محمد صلاح

هدمته فوق رؤوسهم.. القسام تقصف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بـ غزة

ربنا هو الرزاق.. أزهري: الاحتكار يستوجب اللعنة من الله على فاعله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

مفيش حاجة جايبة نتيجة.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ