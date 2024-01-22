إنتر ميلان ونابولي بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نابولي، مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي السوبر الإيطالي.

ويبدأ إنزاجي المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة لاتسيو، باستثناء خروج أليساندرو باستوني لصالح ستيفان دي فري، بسبب شعور الأول بانزعاجات في اليومين الماضيين، حيث يجلس بديلا.

وفيما يلي تشكيل النيراتزوري:



حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: بافارد - دي فري - أتشيربي.

الوسط: دارميان - باريلا - كالهانوجلو - ميخيتاريان - ديماركو.

الهجوم: لاوتارو - تورام.

في المقابل، استقر والتر ماتزاري، مدرب نابولي، على الدفع بجيوفاني سيميوني في هجوم فريق الجنوب، ليعاون كفاراتسخيليا وبوليتانو.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: جوليني.

الدفاع: دي لورينزو - رحماني - خوان خيسوس.

الوسط: ماتزوكي - كاجوست - لوبوتكا - زيربين.

الهجوم: بوليتانو - كفاراتسخيليا - سيميوني.

