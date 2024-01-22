إبراهيم عيسى متسائلا: لما السيولة الدولارية تيجي هيكون سعره بكام

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي تفتح بيت تاني، موضحا أن المصريين بالخارج يرون أنهم أولى بهذا الفرق بين سعر الدولار في البنوك والآخر، وهذا حق لهم.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك وجهة نظر تتبنها الحكومة وهي ليس في سعر الصرف ولكن السيولة، موضحًا أن حال وجود سيولة في الدولار سيتم السيطرة على السوق وتقليل سعر السوق الموازي وتساوي سعره في البنك، متسائلًا: "لما السيولة الدولارية تيجي هيكون سعر الدولار بكام".

الحكومة تتحدث أن ما يعنيها هو سداد أقساط الديون وتوفير السلع الاستراتيجية

وتابع: هذه الأسئلة حول سعر الصرف باعتباره العمود الفقري للأزمة الاقتصادية الحالية وهي موضع نقاش بعضها ساخن وبعضها محبط، مشددًا على أن الحكومة تتحدث أن ما يعنيها هو سداد أقساط الديون وتوفير السلع الاستراتيجية، وهو منهج وسياسة الحكومة، مضيفًا: "لا اختلاف على أن وجود سعرين للدولار مسألة خطيرة على اقتصاد البلد".