الحياة مش كورة بس| حوار كوميدي بين أكرم توفيق وكريم فؤاد.. شاهد

أجرى أكرم توفيق لاعب الأهلي حوارا كوميديا مع زميله كريم فؤاد، نجم الفريق الأول بالقلعة الحمراء، على هامش معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات.

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وبدأ الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، معسكره يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، ويستمر المعسكر حتى 28 من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حوار كوميدي بين أكرم توفيق وكريم فؤاد، لمعرفة بعض الكواليس عن حياتهم خارج الملعب.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المحدد لها الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق، ثم خاض الفريق تدريبًا بدنيًّا في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأعلن النادي الأهلي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأخدود السعودي الودية والمقرر إقامتها غدا، الثلاثاء، ضمن معسكر الأهلي المُقام في الإمارات استعدادا للمواجهات الرسمية.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي فتح باب التذاكر، للمباراة المقرر إقامتها على ملعب اتحاد كلباء، ضمن استعدادات الأهلي الودية للمنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي للعودة إلى المنافسات الرسمية من خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

الأهلي سوف يخوض الودية الأولى غدا مع فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.