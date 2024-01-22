تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمصر فى مرمى الرأس الأخضر

نجح محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023،

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي “الرأس الأخضر”، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وتشير النتيجة إلى تقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن منتخب كاب فيردي باغت المنتخب بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

أحمد حجازي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

عمر مرموش

مصطفى محمد.