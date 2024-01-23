أخبار التعليم| تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني.. الشروط والحدود الدنيا.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح اليوم عددا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .



بمناسبة ختام الفصل الدراسي الأول.. جامعة عين شمس تنظم مهرجان منوعات

كلف الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات غدا الثلاثاء، ختام الفصل الدراسى الأول لتكريم الكليات والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي، والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي، تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.



رئيس جامعة القاهرة يفتتح اليوم عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني

يفتتح اليوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، ويأتي ذلك بحضور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور



البحث العلمي تعلن عقد مؤتمر AGYA " إدارة النفايات الطبية: نحو نهج مستدام ".. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية (أجيا ) عن مؤتمر AGYA " إدارة النفايات الطبية: نحو نهج مستدام " على مدار يومين 5 و6 فبراير 2024 بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا .

يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وآخر موعد للتقديم للالتحاق بـالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وقواعد وخطوات التقديم بتنسيق «الترم الثاني» للجامعات الخاصة والأهلية 2024 وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.