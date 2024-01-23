لـ الموظفين.. القانون يحدد ساعات العمل بحد أدنى 35 ساعة أسبوعياً| اعرف التفاصيل

حدد قانون الخدمة المدنية عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لمعرفة الحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

لا يفوتك||



وطبقا للقانون، ينخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.