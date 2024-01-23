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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للعام الثانى على التوالى.. القومى للمرأة يشارك بجناح خاص بمعرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

للعام الثانى على التوالى، يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة ال ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ والذي يقام هذا العام تحت شعار " نصنع المعرفة .. نصون الكلمة " خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة..

 هذا ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية ، إلى جانب عرض نبذة تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، وسوف يتم تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي  والإجتماعي والقانوني لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي أنتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي  تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من  السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز   .

كما يضم جناح المجلس ركنًا خاصًا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

ومن المقرر أن ينظم المجلس ضمن فعاليات معرض الكتاب أيضا ندوتين ، حيث تحمل الندوة الأولى عنوان "العلامة التجارية الجماعية كأداة للتنمية والحفاظ على التراث" و ندوة أخرى بعنوان " حماية المرأة من التهديد والابتزاز الالكتروني" .

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