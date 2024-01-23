إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض فهو يعاني من نقص فيتامين D

نقص فيتامين D هو حالة تحدث عندما يكون مستوى فيتامين D في الجسم دون المستوى المطلوب، يعتبر فيتامين D مهمًا لصحة العظام والجهاز المناعي، ونقصه يمكن أن يؤثر على النمو والتطور الصحي للأطفال.

قال الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك بعض الأعراض المتعلقة بنقص فيتامين D عند الأطفال:

أعراض نقص فيتامين D عند الأطفال

ضعف النمو والتطور العظمي: قد يعاني الأطفال المصابون بنقص فيتامين D من ضعف النمو وتأخر في نمو العظام.

هشاشة العظام: قد تزيد نقص فيتامين D من خطر الإصابة بالهشاشة والكسور العظمية.

آلام العظام والعضلات: قد تشعر الأطفال المصابون بنقص فيتامين D بآلام في العظام والعضلات.

ضعف الجهاز المناعي: يعتبر فيتامين D ضروريًا لصحة الجهاز المناعي، وقد يؤدي نقصه إلى ضعف الجهاز المناعي وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.