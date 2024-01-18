حسام موافي: الكبد لديه مخزون من فيتامين ب 12 يكفي سنتين |فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكبد لديه مخزون كبير من فيتامين ب 12 تكفى الجسم لمدة سنتين، معلقاً "فيتامين ب 12 لا يقال عنه إلا سبحان الله".

حسام موافي: لكي يتم تضاعفDNA يحتاج ذلك إلى فيتامين ب 12

وأضاف حسام موافي، خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن فيتامين ب 12 مادة هامة للغاية، مؤكداً أن انقسام الخلايا الحمراء يحدث في حالة عدم وجود فيتامين ب 12.

وتابع حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، قائلاً "كرات الدم الحمراء لكي تنقسم يجب أن تضاعف كمية الـDNA، ولكي يتم تضاعف DNA، يحتاج ذلك إلى فيتامين ب 12".