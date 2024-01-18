حسام موافي: فيتامين ب 12 لا يوجد إلا في الإنتاج الحيواني |فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن فيتامين ب 12 أحد الأساسيات لتكوين كرات الدم الحمراء ونقصه يسبب الأنيميا، مؤكداً أن أنيميا ب 12 تسمى "الأنيميا المتعملقة".

وأضاف “موافي”، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن فيتامين ب 12 لا يوجد إلا في الإنتاج الحيواني، ولا يوجد نهائياً في الخضراوات، لافتاً إلى أن النباتات لا تستطيع إنتاج ب 12.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، "المحروم من الإنتاج الحيواني لديه نقص في ب 12، وبالتالي لديه أنيميا ب 12".