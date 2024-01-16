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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا لا يتوقف المخ أثناء الغيبوبة؟ إعجاز يكشفه حسام موافي

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مخ الإنسان يستخدم 20% من طاقة الإنسان، ولهذا فإن المخ لا يعتمد على الإنسولين في تشغيل خلاياه، وهذا يبرر استمرار عمل المخ رغم دخول المريض في غيبوبة سكر.

 

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان يستخدم 17 عظمة للابتسامة و34 عند التكشير، ولهذا جاء الحديث الشريف ليقول "تبسمك في وجه أخيك صدقة"، حيث الغضب يؤدي إلى تغيير عضلات كبيرة داخل الجسم.


ونصح مرضى السكر بالبعد عن الانفعال قدر المستطاع، حيث إن هرمونات الغضب والانفعال جميعها ضد الإنسولين، لذا مريض السكر ممنوع من الانفعال قدر المستطاع.

 

وتابع: "هناك مركز الجوع والشبع في المخ، وهذه المنطقة الوحيدة في المخ التي تحتاج إلى الأنسولين، لذا باقي أجزاء المخ ليست مرتبطة بهرمون الإنسولين على الإطلاق".

 

واستكمل: "نفقد يوميًا من 40 إلى 10 خصلة شعر يوميًا وذلك في المتوسط، وذلك لأن بصيلات الشعر تتجدد باستمرار، وجميع بصيلات الشعر في الجسد قابلة للنمو والتجديد عدا الرموش حتى لا يصاب الإنسان بالعمى أو عدم الرؤية بشكل صحيح".

 

 

المخ طب الحالات الحرجة توقف المخ الغيبوبة

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