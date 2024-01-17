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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيتامين ب1 الثيامين.. فوائده ومصادر الحصول عليه والجرعة الموصى بها

فيتامين
فيتامين

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن فيتامين (ب1) الثيامين​ يلعب دورًا حاسمًا في التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي في نمو الخلايا وتطورها ووظيفتها.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية ،  أن فيتامين (ب1) الثيامين يوجد في معظم الأطعمة، وتعتبر الحبوب الكاملة والأسماك والخميرة مصادر غنية بشكل خاص. ​

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وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الجرعة اليومية من فيتامين (ب1) الثيامين  للبالغين كما هو متوسط الكميات اليومية الموصى بها هي 1 مجم يوميا للرجال، 0.8 مجم يوميا للنساء. وتزداد قليلًا للحوامل.​

وتابعت الهيئة: فيما يخص الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين من فيتامين (ب1) الثيامين تختلف تبعًا للسن وتتراوح ابتداءً من 0.2 إلى 1 مجم يوميًا. ​

​خطورة نقص فيتامين (ب1) الثيامين في الجسم 


واشارت هيئة الدواء ، الى ان نقص فيتامين (ب1) الثيامين  يسبب فقدان الوزن والشهية والارتباك، وفقدان الذاكرة قصيرة المدى، وضعف العضلات، وبعض أعراض القلب والأوعية الدموية.​
 

صورة من  المنشور 
فيتامين الثيامين الاسماك الحبوب الأطعمه المراهقين

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