فيتامين ب1 الثيامين.. فوائده ومصادر الحصول عليه والجرعة الموصى بها

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن فيتامين (ب1) الثيامين يلعب دورًا حاسمًا في التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي في نمو الخلايا وتطورها ووظيفتها.
وأضافت هيئة الدواء المصرية ، أن فيتامين (ب1) الثيامين يوجد في معظم الأطعمة، وتعتبر الحبوب الكاملة والأسماك والخميرة مصادر غنية بشكل خاص.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الجرعة اليومية من فيتامين (ب1) الثيامين للبالغين كما هو متوسط الكميات اليومية الموصى بها هي 1 مجم يوميا للرجال، 0.8 مجم يوميا للنساء. وتزداد قليلًا للحوامل.
وتابعت الهيئة: فيما يخص الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين من فيتامين (ب1) الثيامين تختلف تبعًا للسن وتتراوح ابتداءً من 0.2 إلى 1 مجم يوميًا.
خطورة نقص فيتامين (ب1) الثيامين في الجسم
واشارت هيئة الدواء ، الى ان نقص فيتامين (ب1) الثيامين يسبب فقدان الوزن والشهية والارتباك، وفقدان الذاكرة قصيرة المدى، وضعف العضلات، وبعض أعراض القلب والأوعية الدموية.