فيتامين ب1 الثيامين.. فوائده ومصادر الحصول عليه والجرعة الموصى بها

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن فيتامين (ب1) الثيامين​ يلعب دورًا حاسمًا في التمثيل الغذائي للطاقة، وبالتالي في نمو الخلايا وتطورها ووظيفتها.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية ، أن فيتامين (ب1) الثيامين يوجد في معظم الأطعمة، وتعتبر الحبوب الكاملة والأسماك والخميرة مصادر غنية بشكل خاص. ​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الجرعة اليومية من فيتامين (ب1) الثيامين للبالغين كما هو متوسط الكميات اليومية الموصى بها هي 1 مجم يوميا للرجال، 0.8 مجم يوميا للنساء. وتزداد قليلًا للحوامل.​

وتابعت الهيئة: فيما يخص الجرعة اليومية للأطفال والمراهقين من فيتامين (ب1) الثيامين تختلف تبعًا للسن وتتراوح ابتداءً من 0.2 إلى 1 مجم يوميًا. ​

​خطورة نقص فيتامين (ب1) الثيامين في الجسم



واشارت هيئة الدواء ، الى ان نقص فيتامين (ب1) الثيامين يسبب فقدان الوزن والشهية والارتباك، وفقدان الذاكرة قصيرة المدى، وضعف العضلات، وبعض أعراض القلب والأوعية الدموية.​

