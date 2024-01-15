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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل تناول فيتامين د بانتظام في جسمك

الوزن
الوزن

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشورها ماذا يفعل فيتامين د في الجسم عند تناوله بانتظام.

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فوائد فيتامين د على الصحة

فيتامين د و ( زيادة الوزن)
ان نقص مستوى فيتامين د يساهم في زيادة الوزن وخصوصا عند السيدات حيث ان الخلايا الدهنية لها مستقبلات فيتامين د وبهذا تؤثر على تقليص الخلايا الدهنية 
فيعمل فيتامين د مع هرمون leptin 
الذي هو عبارة عن هرمون بروتيني يتم افرازه من الخلايا الدهنية وكل ما زاد عدد الخلايا الدهنية في الجسم اكثر كلما كان افرازه اكثر ويعطي الدماغ إشارات بالشبع والاحساس بالامتلاء بالإضافة الى تأثيره على عمليات الايض في الجسم وزيادة معدلاته لهذا ننصح كل من يعاني زيادة في الوزن بإجراء تحليل فيتامين د .

-فيتامين د وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

بعد الكثير من الدراسات و التجارب العلمية وجود ان هناك رابط بين نقص فيتامين د واحتمال الإصابة بمرض السكري النوع الأول
قام الباحثون بتحليل 1000 عينة من الدم لا أشخاص اصحاء والذين أصيبوا لاحقا بمرض السكري النوع الأول و 1000 شخص بصحة جيدة
واستطاعوا تحديد المستوى المثالي في الدم لفيتامين د المطلوب لتقليل احتمال الإصابة بمرض السكري النوع الأول، واعتمادا على نتائج هذه الدراسة ’ قام الباحثون بتقدير مستوى فيتامين د المطلوب لمنع نصف الإصابات بمرض السكري النوع الأول وهو 50 نانوجرام/ مل. 
.

فيتامين فيتامين د فوائد فيتامين د على الصحة الوزن السكري

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