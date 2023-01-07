لو بتعانى آلاما بأعصاب اليد.. أطعمة مثل السحر تقضي عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كيفية تقوية اعصاب اليد.
كيفية تقوية الأعصاب بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب1، ب6، ب12
1- العدس: يعالج الأمراض التي تسبب ضعف الأعصاب لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات.
2- الكيوي : يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد في تقوية العظام.
3- الأسماك : يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأوميجا3 المفيد في تقوية الأنسجة والجهاز العصبي.
4- البيض يحتوي على مادة الكولين والمُكَونة من فيتامين ب1، ب6، ب12 والمفيدة في تكوين الجهاز العصبي.
5- السبانخ: تحتوي السبانخ على فيتامين ب وفيتامين هـ،وهي فيتامينات مضادة للأكسدة ومقوية للأعصاب.
6- الموز : يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب6، ب12 التي تساعد على تقوية الأعصاب.
7- كبد العجل يحتوي على حمض الفوليك كما أنه غني بالفيتامينات التي تساعد على تقوية الأعصاب.
8- اللحوم : تحتوي اللحوم الحمراء على مادة الجليكوجين المفيد في تقوية الأعصاب.
9- التمر تناول من 5 إلى 7 تمرات في اليوم يساعد دماغك على التحسن كما أنه يقوي من نمو الخلايا العصبية.
10- الفريز: يحمي من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، لاحتوائه على اليود
11- بذور الكوسا وبذور عباد الشمس
12- ممارسة الرياضة مهمة لتقوية الاعصاب والعضلات.