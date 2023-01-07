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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو بتعانى آلاما بأعصاب اليد.. أطعمة مثل السحر تقضي عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كيفية تقوية اعصاب اليد.

كيفية تقوية الأعصاب بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب1، ب6، ب12

1- العدس: يعالج الأمراض التي تسبب ضعف الأعصاب لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات.

2- الكيوي : يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد في تقوية العظام.

3- الأسماك : يحتوي زيت السمك على نسبة عالية من الأوميجا3 المفيد في تقوية الأنسجة والجهاز العصبي.

4- البيض يحتوي على مادة الكولين والمُكَونة من فيتامين ب1، ب6، ب12 والمفيدة في تكوين الجهاز العصبي.

5- السبانخ: تحتوي السبانخ على فيتامين ب وفيتامين هـ،وهي فيتامينات مضادة للأكسدة ومقوية للأعصاب.

6- الموز : يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم وفيتامين ب6، ب12 التي تساعد على تقوية الأعصاب.

7- كبد العجل يحتوي على حمض الفوليك كما أنه غني بالفيتامينات التي تساعد على تقوية الأعصاب.

8- اللحوم : تحتوي اللحوم الحمراء على مادة الجليكوجين المفيد في تقوية الأعصاب.

9- التمر تناول من 5 إلى 7 تمرات في اليوم يساعد دماغك على التحسن كما أنه يقوي من نمو الخلايا العصبية.

10- الفريز: يحمي من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، لاحتوائه على اليود

11- بذور الكوسا وبذور عباد الشمس

12- ممارسة الرياضة مهمة لتقوية الاعصاب والعضلات.
 

الجهاز العصبي زيت السمك الأعصاب

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